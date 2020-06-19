  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine şehadet haberi ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 21:26:12 -
Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine şehadet haberi ulaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Kahya'nın şehadet haberini, Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Fadıma ve baba Mehmet Kahya'nın yaşadığı eve giden Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdulkadir Yağar ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

Şehidin yakınları Türk bayrağı asılan baba evine geldi.

Bekar olan şehidin, yarın mahalle mezarlığında toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı