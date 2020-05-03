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Aktüel

Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi

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Yeniakit Publisher
2020-05-03 14:14:50 -
Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi

Bitlis’te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın (42) cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanına getirildi


Kapadokya Havalimanındaki törende, Fidan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına götürüldü.


Saygı duruşunun ardından Fidan’ın naaşı, memleketi Aksaray’a uğurlandı.


Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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