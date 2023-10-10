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Gündem Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 17:33:00 -
Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

 

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke (29), memleketi Mersin'de toprağa verildi. 
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi. Şehit Teke için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehit Teke'nin annesi Züleyha ve babası Davut Teke, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Teke'nin cenazesi, Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Akbelen Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte toprağa verildi. 

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