Şehit teğmenin anısı Türk bayrakları ile süslenen odasında yaşatılıyor

Barış Pınarı Harekatında şehit olan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in annesi Nevriye Bilir, oğlunun hatırasını Türk Bayrakları ile süsledikleri odasında yaşatamaya çalışıyor.

Mahmut Paşa Mahallesinde ikamet eden Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir (29) Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde 16 Ocak 2018 yılında meydana gelen patlamada silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehidin kız kardeş Sinem Bilir ağabeyinin odasında hatırasını yaşatmak isteğini annesi Nevriye Bilir’le paylaştı. Anne Bilir, şehidin ağabeyi Ahmet Bilir’in yardımı ile oğlunun odasını özel olarak yeninden dizayn ettirdi. Şehidin yatağına Türk bayrağı serilerek kılıcı üzerine konuldu. Tavanından duvarlarına Türk bayrakları ile süslenen odada şehidin elbiseleri, fotoğrafları, plaketleri, özel eşyalarını yanı sıra motosikleti yer aldı. Düğün hazırlıkları yaparken oğlu şehit olan anne Nevriye Bilir, odaya namaz kılmak için giriyor. Oğlunun fotoğrafları ile hasret gidererek bağrına basan anne Bilir, anılarını yaşatmaya çalışıyor.

"Şehit annesi olmak herkese nasip olmaz"

Anne Nevriye Bilir, oğlunu odasına girdiğinde yaşadığı duyguları dile getirerek, “Oğlum bu odayı çok seviyordu. Düğünüm olursa bana burayı yatak odası yap demişti. Bu odayı sevdiği için kız kardeşi de ‘bu odayı ağabeyim seviyor, oda yapalım’ dedi. Bende tamam dedim, yaptık. Bundan sonra burada anıları ile yaşayacağım, yaşayabilirsem. Bu odaya girdiğimde onunla yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu odada rüyalarıma giriyor. Bir anne ne hissedebilir? Aynısını yaşıyorum. Namazının burada kılıyor, ibadetimi burada yapıyorum. Sabahları gelip konuşuyorum. Sanki oda benimle konuşuyor. Geceleri gelip benle konuşuyor. Yaşıyor zannediyorum, böyle hissediyorum. Şehit annesi olmak herkese nasip olmaz. Mükafatı da büyük ama acısı da çok büyük. Duygularımı nasıl anlatayım bilemiyorum" dedi.

Oğlu ile görüştükten bir gün sonra şehit haberini aldı

Oğlunun şehit haberini bir yakına yaptığı ziyaretten dönüşte aldığını ifade eden Bilir, "Ben bir arkadaşa geçmiş olsuna gittim geldiğimde camın önünde ambulansları gördüm. Önce ‘size gelmedik’ dediler. Sonra baktığımda eşimin arkadaşları hastaneden gelmişler. O zaman yavrumun şehit olduğunu anladım. Şehit olmadan bir gün önce beni aradı ‘anne kendine iyi bak’ dedi. Ben hastayım, oğlum bana bir şey olur diye hep korkuyordu. ‘Düğünüm de seni kraliçe edeceği anne. Sana bir şey olmasın, Aşkın’a kimse bakmaz bana olsun’ dedi. Ertesi gün şehit haberini aldım. O günü hiç unutamıyorum. Bir anne ney hissedebilir? Çok zor bir şeymiş, şehit annelerini şimdi anladım. Yaşayan bir ölü oldum. Yaşadığımı da zannetmiyorum ama ayakta durmam lazım. Bir tane rahatsız oğlum var. Çok zor, anlatması imkansız” diye konuştu.

Düğün hazırlıkları yapıyordu

Anne Bilir, oğlunun 26 Aralık 2017 tarihinde nikahını kıydıktan sonra 16 Ocak’ta şehit olduğunu ifade ederek, "Düğününü yapacaktık. Düğün salonunu tuttuk, damatlığını bile almıştık. Nasip olmadı. Çeyiz sandığını getirdiler odasına koydular. 6 ay önce de babası vefat etmişti. O acının üzerine buda böyle olunca daha bir ağır oldu. Hiçbir şeyini göremedi yavrum. Çok zor bir şey. Rabbim böyle acıları kimselere göstermesin. Ağlamadığım, anmadığım gün yok. Her gece rüyalarıma giriyor ‘anne ben çok iyiyim ağlama’ diyor. Ama anne ciğeri dayanamıyorum. Bu oda da onunla birlikte yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Piyade Teğmen Sinan Bilir’in şehit olmadan 6 ay önce babasını kaybettiği, otizmli bir kardeşi olduğu kaydedildi.