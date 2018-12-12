Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye veda

Rize'de makamında uğradığı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize’de tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı. Altuğ Verdi'nin naaşı törenin ardından kara yolu ile Trabzon'a oradan da hava yolu ile Mersin'e götürülecek.