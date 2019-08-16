Şehit polis memuruna son görev

İstanbul’da geçirdiği trafik kazasinda şehit olan Motosikletli Trafik Polisi Ali Ulaş, memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Şahin olarak da bilinen Motosikletli Trafik Polisi Ali Ulaş (50), TEM Güney Samandıra Gişelere 1 km uzaklıkta zeminin ıslak olmasından dolayı gerçekleşen tek taraflı trafik kazası sonrasında kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Şehit polis memuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yanında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliğinde yapılan uğurlama töreni sonrasında al bayrağa sarılı tabutuyla Tokat’a gönderildi. Sabah saatlerinde memleketi Tokat’ın Turhal ilçesine ulaşan şehidin naaşı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası Ali Ulaş’ın cenaze töreninde şehit annesi Fadime ve şehit eşi Beyhan Ulaş, şehidin kızı Tuğba ve oğlu Kürşat törende metanetini korudu. Tokat İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Şehit Polis Ali Ulaş, Turhal Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Tokat Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.