0553 313 94 23

Şehit polis memuruna son görev

İstanbul’da geçirdiği trafik kazasinda şehit olan Motosikletli Trafik Polisi Ali Ulaş, memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:04
Şehit polis memuruna son görev

İstanbul’da geçirdiği trafik kazasinda şehit olan Motosikletli Trafik Polisi Ali Ulaş, memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Şahin olarak da bilinen Motosikletli Trafik Polisi Ali Ulaş (50), TEM Güney Samandıra Gişelere 1 km uzaklıkta zeminin ıslak olmasından dolayı gerçekleşen tek taraflı trafik kazası sonrasında kaldırıldığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Şehit polis memuru, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yanında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliğinde yapılan uğurlama töreni sonrasında al bayrağa sarılı tabutuyla Tokat’a gönderildi. Sabah saatlerinde memleketi Tokat’ın Turhal ilçesine ulaşan şehidin naaşı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası Ali Ulaş’ın cenaze töreninde şehit annesi Fadime ve şehit eşi Beyhan Ulaş, şehidin kızı Tuğba ve oğlu Kürşat törende metanetini korudu. Tokat İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Şehit Polis Ali Ulaş, Turhal Asri Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Tokat Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
    1. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    2. Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436..
    3. Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin..
    4. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    5. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    6. Trump’a Grönland yanıtı
    7. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    8. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    9. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    10. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    11. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    12. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    13. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    14. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    15. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    16. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    17. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    18. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    19. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    20. Spot piyasada elektrik fiyatları
    21. İzne gelen askerin acı ölümü
    22. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    23. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    24. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    25. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    26. Beşiktaş'tan transfer bombası Cenk Tosun
    27. Helezon makinesine elini kaptıran..
    28. Yine kendilerine yakışanı yaptılar!..
    29. Düzce Belediyesi bayram boyunca 1700..
    30. Fatih Çiftçi’den Çatak Belediyesine..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler