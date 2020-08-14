  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:08:34 -
Şehit polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 3 ay önce gerçekleştirilen bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenledi.

Çetinkol'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, şehidin annesi Dilşan, babası Haydar, eşi Serap, oğlu Yusuf ve kızı Sümeyye Çetinkol ile İstanbul Vali Yardımcıları Mehmet Ali Özyiğit ve Niyazi Erten, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile şehidin mesai arkadaşları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, törende, İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Okunan duanın ardından Hakan Çetinkol'un naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesi yarın hava yolu ile götürüleceği memleketi Siirt'te toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
ABD'de skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'de skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini 'provokasyon' olarak nitelendiren ABD'li senatörler Bob Menendez ile Chris Van Hollen, AB..
Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı
Dünya

Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da sessizlik sürüyor. Ülkede meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter cephesinden hangisinin ilk a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı