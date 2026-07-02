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Yaşam Vaşak sürprizi! Çalılıkların arasından çıktı, kayalıklarda gözden kayboldu
Yaşam

Vaşak sürprizi! Çalılıkların arasından çıktı, kayalıklarda gözden kayboldu

Yeniakit Publisher
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Erzurum İspir'de nesli tehdit altındaki vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum’da nadir görülen vaşak, kırsal arazide ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zagos köyü yakınlarındaki kırsal arazide dolaşan Ömer Çolak, çalılıkların arasında hareket eden bir vaşak fark etti. Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında olan ve doğada nadir görülen canlılar arasında yer alan vaşağı karşısında gören Çolak, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

 

Görüntülerde, ürkek tavırlarıyla çevreyi kontrol eden vaşağın bir süre arazide dolaştığı görüldü. İnsanlardan uzak durma özelliğiyle bilinen gizemli yaban kedisi, bir süre sonra kayalık alanda gözden kayboldu.

 

Uzmanlar, yaban hayatı yönünden zengin bir coğrafyaya sahip olan Erzurum ve çevre ilçelerinde vaşak gibi nadir türlerin görülmesinin biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

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