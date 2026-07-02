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Spor Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Ganalı şamandan yeni kehanet
Spor

Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Ganalı şamandan yeni kehanet

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Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Ganalı şamandan yeni kehanet

İngiltere-Gana maçı öncesi Harry Kane hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, Dünya Kupası için yeni tahminlerini açıkladı.

2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken; tribünlerde yaşanan ilginçlikler de sık sık gündeme geliyor. Belki de tribünlerde en dikkat çeken figür Ganalı Şaman oldu… İngiltere-Gana maçı öncesi Harry Kane için yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, yeni kehanetinde Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçını ve turnuvanın şampiyonunu işaret etti.

 

Arjantin için olay iddia

Nana Kwaku Bonsam, son 16 turunda oynanacak Arjantin-Yeşil Burun Adaları karşılaşması için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Ganalı şaman, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin’in Yeşil Burun Adaları’na eleneceğini savundu. Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki mücadele 4 Temmuz saat 01.00’de oynanacak.

 

Kupayı Portekiz’e verdi

Bonsam’ın açıklaması yalnızca Arjantin maçıyla sınırlı kalmadı. Ganalı şaman, Dünya Kupası’nda şampiyonluk için de Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Portekiz’i gösterdi. Bu iddia, özellikle Harry Kane çıkışının ardından sosyal medyada yeniden gündem olan Bonsam’ın adını bir kez daha futbol tartışmalarının merkezine taşıdı.

 

Harry Kane sözleriyle konuşulmuştu

Nana Kwaku Bonsam, İngiltere ile Gana arasında oynanan maçtan önce Harry Kane’in Gana’ya karşı etkili olmasını engelleyeceğini söylemişti. Bonsam, yaptığı açıklamada, “Kane üzerine çalışıyorum, daha önce neler yapabileceğimi gösterdim. Onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık yaşatmayacağım ama ülkeme karşı iyi oynamasını engelleyeceğim. Onu durduracağım” ifadelerini kullanmıştı.

 

Kane gol atamamıştı

İngiltere-Gana maçı 0-0 sona ererken, Harry Kane karşılaşmada kısa süreli sakatlık yaşamış ve net fırsatlardan yararlanamamıştı. Maçın ardından Bonsam, Kane’i serbest bıraktığını öne sürerek, “Şimdi İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilmesi için Harry Kane'i serbest bırakıyorum” demişti.

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