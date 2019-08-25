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Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit düşen Özel Harekat Polisi Akın Çelebi'nin cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi- Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı

25 Ağustos 2019 Pazar 14:04
Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Şehidin, Bahçecik Mahallesi'ndeki gasilhaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla Gülbaharhatun Camisi'ne getirildi.

Üzerine Trabzonspor forması konulan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına taşındı.

Şehidin bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen annesi Rukiye Çelebi, "Yavrum benim göz bebeğimdi." diye gözyaşı döktü.

Bekar olan şehit Çelebi'nin naaşı, Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin babası Necmi, annesi Rukiye, kardeşleri Onur ve Emre Çelebi ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Dicle ilçesinde üs bölgesine giden zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis şehit olmuş, 4 polis yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:04
  1. - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Şehit Akın Çelebi'nin cenaze töreni
  5. Trabzon
  6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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