Şehit polis Ali Uçar son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi 23 yaşındaki Ali Uçar, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uçar için, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada yapılan törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Erdal Ata, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Abdulsamet ve annesi Emine Uçar cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin kardeşi de ağabeyinin üniformasını giyerek törende yer aldı.

Bekar ve üç kardeş olduğu öğrenilen şehit polis memuru Uçar'ın cenazesi, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Antakya Şehitliği'ne defnedildi.

Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan çok sayıda kişi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.