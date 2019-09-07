0553 313 94 23

Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın cenazesi Mardin’de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:06
Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın cenazesi Mardin’de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya’ya uğurlandı.


Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, askeri erkan, protokol üyeleri, mesai arkadaşları polis ve askerler katıldı. Evli ve iki kız çocuğu babası olan 39 yaşındaki Özel Harekat Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva’nın özgeçmişinin okunmasından sonra cenazesi tekbir ve dualarla memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi: Davutoğlu ne yaparsa yapsın ihraçları kesin
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi:..
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    4. Datça’da 28 göçmen yakalandı
    5. İşsizlik parası nereye yatıyor?
    6. Futbol: Toplu sonuç
    7. Seyir halinde alev alan otobüste hasar..
    8. Teröristler sınırdaki bez parçalarını..
    9. Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Muğla’da binlerce bal arısı telef..
    11. Beşiktaş, hazırlık maçında..
    12. Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine..
    13. Kadınlar Voleybol Avrupa..
    14. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    15. Diş eti iltihabı nedir? Diş eti..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    17. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:..
    18. Erzincanspor kendi evinde Karbel..
    19. İşsizlik parasını nereden alabilirim?
    20. Türkiye'den ABD'ye "güvenli bölge"..
    21. Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
    22. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?..
    23. Erzincan’da yolcu otobüsü yandı,..
    24. Rize’de şiddetli yağış
    25. Bayrampaşa’da tekstil atölyesindeki..
    26. "Osmanlı bizim de ecdadımız"
    27. Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı..
    28. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    30. Evladı için eylem yapan anne yorgun..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim