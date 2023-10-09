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Gündem Şehit Ömer Halisdemir'in adını caddeden sileceklerdi! Tokat Valiliği'nden açıklama geldi
Gündem

Şehit Ömer Halisdemir'in adını caddeden sileceklerdi! Tokat Valiliği'nden açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 21:58:00 -
Şehit Ömer Halisdemir'in adını caddeden sileceklerdi! Tokat Valiliği'nden açıklama geldi

Tokat Valiliği, Sulusaray ilçe belediyesinin 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adının caddeden kaldırılmasını içeren değişikliği iptal etti.

15 Temmuz’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki direnişiyle darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir’in adını taşıyan Tokat’ın Sulusaray ilçesindeki caddede isim değişikliğine gidildi.

1 üyesi bulunan belediye meclisinde 7 AK Partili 2 de MHP’li üyenin kabul oyu verdiği teklifle caddeye Şehit Ömer Halisdemir’in adı, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül’ün ismiyle değiştirildi.

Yapılan saygısızlıktan Tokat Valiliği sayesinde dönüldü.

Tokat Valiliği yaptığı açıklamada kararın değiştirildiğini, Ömer Halisdemir'in adının ilçede yaşamaya devam edeceğini duyurdu.
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