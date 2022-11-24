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Gündem Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına! İbrahim Kalın yürekleri parçaladı
Gündem

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına! İbrahim Kalın yürekleri parçaladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile tüm şehitlerimizin anısına "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi. Kalın, okuduğu türkü ile yürekleri parçaladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 20:19:00 - 2022-11-24 20:34:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehitlerimizin anısına seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsünü paylaştı.

Kalın, Batman’da öğrencilerine karne dağıttığı gün PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına okuduğu “Mağusa Limanı” türküsü ile yürekleri parçaladı.

İbrahim Kalın seslendirdiği türküyü paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü, onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü.

Bu eseri 2017’de Batman’da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve tazimle ithaf ediyoruz.

Kalın şarkının son bölümüne şiirini ekledi

Türkünün final bölümünde, İbrahim Kalın’ın bu esere mahsusen şehitler için kaleme aldığı bir şiir de yer alıyor.

Şiirin sözleri şu şekilde:

Ali’m
Ah Ali’m
Sen gidersen güneş yetim kalır
Ay küser yakamozlara
Başaklar donar
Sular çekilir
Hayın kurşun vurunca
Ah Ali’m
Hüznümüz asildir bizim
Ölürüz ama bükülmez boynumuz
Yer gök sana selam durur
Ağıtlar seni söyler
Melekler sarıp sarmalar seni
Alnın secdeye varınca
Dert yok, gam yok
Ben beklerim seni
Sonsuzluk ağacının altında
Bir ceylanın göz yaşında ararım seni
Sonra sen çıkagelirsin
Yüzünde bir cennet tebessümüyle
Gel dersin
Gel
Cennetin kapısı
İşte burada
Dinsiz imansız
Kast etse de kanına
Biz bir oluruz
Bin oluruz
Yer gök olur
Can katarız canına
Ali’m
Ah Ali’m
Can Ali’m

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