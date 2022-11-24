Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına! İbrahim Kalın yürekleri parçaladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehitlerimizin anısına seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsünü paylaştı.

Kalın, Batman’da öğrencilerine karne dağıttığı gün PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitlerin anısına okuduğu “Mağusa Limanı” türküsü ile yürekleri parçaladı.

İbrahim Kalın seslendirdiği türküyü paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Aybüke öğretmenin müzisyen arkadaşlarıyla okuduğu Mağusa Limanı türküsü, onun şahsında tüm şehitlerimiz için yakılmış bir ağıta dönüştü.

Bu eseri 2017’de Batman’da teröre kurban verdiğimiz Aybüke öğretmenin şahsında tüm öğretmenlerimize ve şehitlerimize rahmet, minnet ve tazimle ithaf ediyoruz.

Kalın şarkının son bölümüne şiirini ekledi

Türkünün final bölümünde, İbrahim Kalın’ın bu esere mahsusen şehitler için kaleme aldığı bir şiir de yer alıyor.

Şiirin sözleri şu şekilde:

Ali’m

Ah Ali’m

Sen gidersen güneş yetim kalır

Ay küser yakamozlara

Başaklar donar

Sular çekilir

Hayın kurşun vurunca

Ah Ali’m

Hüznümüz asildir bizim

Ölürüz ama bükülmez boynumuz

Yer gök sana selam durur

Ağıtlar seni söyler

Melekler sarıp sarmalar seni

Alnın secdeye varınca

Dert yok, gam yok

Ben beklerim seni

Sonsuzluk ağacının altında

Bir ceylanın göz yaşında ararım seni

Sonra sen çıkagelirsin

Yüzünde bir cennet tebessümüyle

Gel dersin

Gel

Cennetin kapısı

İşte burada

Dinsiz imansız

Kast etse de kanına

Biz bir oluruz

Bin oluruz

Yer gök olur

Can katarız canına

Ali’m

Ah Ali’m

Can Ali’m