Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karnelerini andı

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde isminin verildiği okulda düzenlenen karne töreninde büyük üzüntü yaşandı.

Görev yaptığı Siverek'ten 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan ve 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda cesedi bulunan Yılmaz'ın isminin verildiği okuldaki öğrencileri, karne gününde şehit öğretmenlerini unutmadı.

Okulda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, sınıf tahtasına "Seni çok özledik Necmettin öğretmenimiz." yazarak, masadaki fotoğrafının yanına karanfil bıraktı.

Törende Necmettin Yılmaz'ın öz geçmişinin okunması sırasında öğretmen ve öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zülfü Kan, öğrencilerin kendilerine şehit öğretmenin emaneti olduğunu söyledi.

Tüm okulda buruk bir karne sevinci olduğunu dile getiren Kan, "Öğrencilerimizin şehit öğretmenlerini unutmadığını görmek bize gurur verdi. Allah rahmet eylesin. Onun bize emaneti olan çocukları bugün karne alıyor ancak sevinemediklerini gördük. Çocuklar buruk bir karne sevinci yaşadı. Çocuklarla sohbet ettiğimizde onu hala çok sevdiklerini söylediler. Onu çok özlediklerini yazılı olarak da gördük. Bu çocuklar bu memleketin bu tür olayları yaşamaması için okuyup iyi yere gelecek." diye konuştu.

"Şimdi aramızda olmamasına çok üzülüyoruz"

Öğrencilerden Halime Çeçan, öğretmenleri Necmettin Yılmaz'ın yokluğuna alışamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Onun gibi güzel bir öğretmenimiz olduğu için çok mutluyduk. Şimdi aramızda olmamasına çok üzülüyoruz. Her ne kadar yanımızda olmasa da fotoğrafları bizimle olacak ve her daim kalbimizde yaşayacak. Allah mekanını cennet etsin. Onu çok seviyoruz ve hiçbir zaman unutmayacağız. Onun öğrencileri olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Eminim şimdi burada olup mezun olduğumuzu görseydi çok mutlu olurdu. Ben onu hala da çok seviyorum."

İkinci sınıfta karnesini şehit Necmettin Yılmaz'dan alan öğrencilerinden Birgül Subay ise "O şimdi aramızda değil ve biz onu çok özledik. Şu an 6. sınıftayım ve yine karne alıyorum. Necmettin öğretmenimiz şimdi burada olsaydı bizimle gurur duyardı." diye konuştu.