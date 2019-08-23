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Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'na teveccüh her geçen gün daha da artıyor

25 Mart 2019 tarihinde şüpheli bir helikopter kazasında vefat eden Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na saygı her geçen gün artarak devam ediyor. Şehit lider Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri, ziyaretçi akınına uğruyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 23:11

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Türkiye'nin önemli dava adamlarından, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na gösterilen saygı her geçen gün artarak devam ediyor. Şehit liderin Tacettin Dergahı'ndaki kabri Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan ziyaretçiler ona olan sevgilerini şöyle anlattılar:

"Başkanımız vefat ettiğinde 13 yaşındaydım. Milliyetçiliği olan her insanın Merhum Yazıcıoğlu'nu seveceğini düşünüyorum. Onun sadece Milliyetçilik değil İslamiyetle de bütünleşmesi vardı."

"Muhsin Yazıcıoğlu vefat ettiğinde 9 yaşındaydım. O zamanlar küçük olduğum için hatırlayamıyorum. Onun ne kadar değerli bir insan olduğunu ailemin bana anlattıklarından biliyorum."

"Hem yiğit hem de mert bir insandı. Allah Rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın. Eşimi ve çocuğumu da kabir ziyaretine geldim. Çocuğumun da onu tanımasını istiyorum."

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıldönümünde yeniakit.com.tr'ye konuşan Şehit liderin eşi Gülefer Yazıcıoğlu, onun eşi olmaktan gurur duyduğunu şöyle anlatmıştı:

"Onun eşi olmak gerçekten çok güzel, gurur verici bir durum. Muhsin Başkan'ın gönüllerde böyle yer edinmesinin nedeni de hayatını; vatanı, milleti ve İlahi Kelimetullah için geçirmiş olmasından dolayıdır. O, hayatı boyunca doğruları söyledi. Hiçbir zaman davasını kendine hizmet ettirmedi. Her zaman davasının hizmetkarı oldu. Muhsin Başkan rüzgara göre yön biçmedi. Doğru neredeyse hak neredeyse sonuna kadar orada oldu. İnsanlar onu çocuklarına çok iyi anlatıyor. Böylece genç nesilde onu tanımış oluyor."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:11
  1. Ankara
  2. Muhsin Yazıcıoğlu
  3. Muhsin Yazıcıoğlu kabri
  4. Muhsin Yazıcıoğlu mezarı

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