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Yerel Şehit mezarına saldırdı! Hapis cezası aldı
Yerel

Şehit mezarına saldırdı! Hapis cezası aldı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 13:27:00 -
Şehit mezarına saldırdı! Hapis cezası aldı

Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip ettiği ve terör propagandası yaparak sosyal medyada paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 3 yıl 9 ay hapis ile 14 bin 250 lira para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen celse tahliye edilen sanık Ferhat Ş'nin (20) avukatı katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya eklendiği ve sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair oy çokluğuyla karar verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Sanık avukatı, kararın karşıt oyla çıktığını, bu nedenle yapılan tespiti kabul etmediklerini dile getirdi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kişinin hatırasına hakaret", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
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Mahkeme heyeti, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığa, "kişinin hatırasına hakaret", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından da toplam 14 bin 250 lira para cezası verdi.

Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki mezarlara 6 Kasım 2021'de, terör örgütü "PKK" ibaresi yazdığı fotoğrafları ve küfür içeren paylaşımları sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ferhat Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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