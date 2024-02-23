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Aktüel Şehit Metin Yüksel anılıyor
Aktüel

Şehit Metin Yüksel anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-23 10:06:00 -
Şehit Metin Yüksel anılıyor

Şehit Metin Yüksel Platformu her yıl olduğu gibi bu yılda pek çok STK nın katılımıyla Ortak bir karar alarak Şehadetinin 45. Yılında Metin Yüksel'i anacak..

 

Platform sekreteyasından alınan bilgiye göre 23 Şubat 2024 Cuma günü Fatih camiinde buluşularak Namaz sonrası Filistin Şehitleri için Gıyabi cenaze namazı kılınacak Ardından Metin Yüksel in şehit edildiği yerde Anma toplantısı ve basın açıklaması yapılacak.

Daha sonra Şehidin Edirnekapıdaki kabrine Doğru yürüyüş yapılacak..

Bu yılki yürüyüş Filistin ve Gazze direnişine Atfedilecek yürüyüşte Filistin Bayrakları ve Aksa Tufanına destek sloganları atılacak..

Platform sekreteyasından yapılan açıklamada Şehadet İkliminde soluklanmak ve Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek üzere yapacağımız programa tüm Bacı ve kardeşlerimizi davet ediyoruz denildi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

AKINCI

Makamı Şehit Mevkisi Cennet olan kardeşim.Sana layık bir kardeş olamadık affet bizi bizim uyanmamız icin dua et gaflet uykusundayız. And olsun ki Şeni Şehid edenlerin nesline hic muhabbet beslemedim ve beslemiycegim ve hic bir ortamda onlarla olmuyacagım.....
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