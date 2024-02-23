Şehit Metin Yüksel anılıyor

Platform sekreteyasından alınan bilgiye göre 23 Şubat 2024 Cuma günü Fatih camiinde buluşularak Namaz sonrası Filistin Şehitleri için Gıyabi cenaze namazı kılınacak Ardından Metin Yüksel in şehit edildiği yerde Anma toplantısı ve basın açıklaması yapılacak.

Daha sonra Şehidin Edirnekapıdaki kabrine Doğru yürüyüş yapılacak..

Bu yılki yürüyüş Filistin ve Gazze direnişine Atfedilecek yürüyüşte Filistin Bayrakları ve Aksa Tufanına destek sloganları atılacak..

Platform sekreteyasından yapılan açıklamada Şehadet İkliminde soluklanmak ve Şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek üzere yapacağımız programa tüm Bacı ve kardeşlerimizi davet ediyoruz denildi..

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