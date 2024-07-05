Şehit Mehmet Ali Horoz’un Vasiyeti Nijerya’da gerçekleşti

Şehit Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan önce arkadaşlarına, "Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" demişti. Bu vasiyet, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmış ve iyilik hareketine dönüşmüştü.

Daru'l Erkam Foundation, şehidin vasiyetini gerçekleştirmek için hızlıca harekete geçti. Vakfın hayırseverlerinin bağışlarıyla yapılan ve açılışı gerçekleştirilen su kuyusu jeneratör sistemli olup, 70 metre derinliğinde sondajla inşa edildi. Su kuyusu, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın 7.500 nüfuslu ve çoğunluğu Müslüman olan Tipper Garage köyünde açıldı.

Daru'l Erkam Foundation yetkilileri, şehidimizin vasiyetini yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, bu tür projelerin devam edeceğini vurguladı. Vakıf, Şehit Mehmet Ali Horoz adına açılacak ikinci su kuyusunun da şu anda sondaj aşamasında olduğunu açıkladı. Daru’l Erkam, hem Mehmet Ali Horoz’un adını yaşatmayı hem de suya erişimi olmayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.



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Şehidin babası Kalender Horoz, "Evladımın vasiyetini yerine getiren bütün din kardeşlerimden Allah razı olsun," dedi. Aile, oğullarının vasiyetinin yerine getirilmesi için destek veren herkese teşekkür etti.

Askerine ve şehidine sahip çıkan bu aziz millet, her daim bu tür erdemli davranışlarını göstermeye devam edecektir