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Aktüel Şehit madencinin eşinden yürek burkan paylaşım
Aktüel

Şehit madencinin eşinden yürek burkan paylaşım

Bartın’da meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 20:06:00 -
Şehit madencinin eşinden yürek burkan paylaşım

Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şuayip Okul, Çanakçılar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlanan Şuayip Okul’un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı.

Şehit madenci Şuayip Okul’un eşi Eda Okul mesajında "Eşim Şuayip Okul’u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun. Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim. Nurlar içerisinde uyu. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

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