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Gündem Şehit kızı Gülay Demir: Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur!
Gündem

Şehit kızı Gülay Demir: Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur!

Yeniakit Publisher
2023-05-11 07:28:00 - 2023-05-11 07:28:42

2019’da, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu babası şehit olan Gülay Demir, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.

Gülay Demir, “Gözlerimin önünde çocukları delik deşik ettiler. Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur.”dedi

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