Şehit kızı Gülay Demir: Türkiye, CHP ve HDP’ye teslim edilirse yıkım olur!
2019’da, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu babası şehit olan Gülay Demir, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.
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2019’da, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu babası şehit olan Gülay Demir, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi.
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