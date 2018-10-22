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Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar verildi! Ağabeyi karara isyan etti

Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ü şehit eden teröristlerin yargılandığı davada karar verildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:53
Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar verildi! Ağabeyi karara isyan etti

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk davasında karar çıktı. 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılandığı davada 1 kişiye müebbet hapis cezası verildi. 5 kişi de çeşitli cezalar verilerek tahliye edildi.

Ağabey'den karara tepki

Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamı, kayyumu, makam odasında çalışırken katledildiğini belirtirek, "Bugün de, burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Devletin, devletimizin ilan etmiş olduğu bütün katiller kendilerine ödül verilerek tahliye edilmişlerdir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum, memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:53
  1. Şehit Kaymakam
  2. Muhammet Fatih Safitürk
  3. Mahkeme
  4. karar

YORUM YAZ

  • adrogosadrogos37 dk önce
    ANA MI BABA YASA MI DEĞİŞECEKSE ARTIK DEĞİŞSİN ... CAN ALANIN CANI ALINSIN .. AJANLAR SERBEST TERÖRİSTLER SERBEST Bİ DE AF DA ÇIKIYOR OHHH NE ALA MEMLEKET ... BOŞUNA MI OY VERDİK REİS SANA BOŞUNA MI ????
  • MilletMillet48 dk önce
    Bu adamları serbest bırakan hukukçuları devlet kayıtlara geçsin. Kahraman evladımızın şehit edilmesinde en ufak dahli olanın cezası müebbettir. Bu davada başka karar olmamalı ya beraat yada iltisaklı olanların hepsi ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerekir.
  • Şeref KazanŞeref Kazan54 dk önce
    Ne dedi başkanımız burası muz cumhuriyeti değildir.
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