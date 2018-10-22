Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar verildi! Ağabeyi karara isyan etti

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk davasında karar çıktı. 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılandığı davada 1 kişiye müebbet hapis cezası verildi. 5 kişi de çeşitli cezalar verilerek tahliye edildi.

Ağabey'den karara tepki

Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamı, kayyumu, makam odasında çalışırken katledildiğini belirtirek, "Bugün de, burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Devletin, devletimizin ilan etmiş olduğu bütün katiller kendilerine ödül verilerek tahliye edilmişlerdir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum, memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin" diye konuştu.