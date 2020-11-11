Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası: Oğlum bizi cennette karşılayacak

Evladına büyük özlem duyduğunu dile getiren Safitürk, "Çocuklarımın en küçüğüydü. O geldiği zaman bütün çocuklar, ağabeyleri, ablaları toplanır, bayram yapardık ama maalesef 4 yıldır hâlâ ağlıyoruz” dedi.



İnançları gereği ayakta durduklarını belirten Safitürk, “Benim iki dedem de şehit. Biz vatan için her türlü fedakarlığa hazırız. Ancak evlat acısı çok ağır. Yavrumun hiç suçu, haberi yok, elinde silah yoktu. Onu hiç unutmuyoruz, dua ediyoruz. İnşallah cennette bizi karşılayacak. En büyük tesellimiz budur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Şehitler ölmez, onlar hayattadır, siz anlamazsınız' diyor. Bunlar bizi teselli ediyor ve ayakta tutuyor" diye konuştu. Safitürk, oğlunun davasında birinci mahkemenin kapandığını ve sonuçtan memnun olmadıklarını aktararak, adaletli bir süreç beklediklerini de sözlerine ekledi.



Mardin'de, 22 Ekim 2018'deki karar duruşmasında, sanıklardan Şerif Mesutoğlu, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Sanıklardan Kaymakamlık eski yazı işleri müdürü Tahsin Erdaş'a 1 yıl, sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulmuş, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetmişti.