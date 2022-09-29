Şehit kanı eline bulaşan CHP tüm Türkiye’den özür dilemeli

ÇINAR DEMİR ANKARA

Saldırıya karışanların isimleri tespit edildikten sonra CHP’li Özgür Özel ‘11 yıl önce raporumuzda alan bu kişinin bugün terörist olacağını nereden bilecektik?’ sözlerini hatırlatan Yılmaz, “Yapılan bir yargılama sonucunda bu kişinin örgüt üyeliği kapsamında suç işlediği mahkeme tarafından tespit edilmiş ve ceza verilmiş. CHP’nin kendi raporunda da teröristin KCK/PKK davasından hükümlü olduğu yazıyor. O şahıs zaten 11 yıl önce de tescilli teröristti ve siz bunu bile bile teröristlere sahip çıkıyordunuz. Veli Ağbaba da bu kişi için ‘Biz eli kanlı bir terörist göremedik’ demişti. Şehitlerimizin kanı var elinizde! CHP’nin yapması gereken, teröre ve teröriste sahip çıktığı için milletimizden ve şehidimizin ailesinden açık şekilde acilen özür dilemektir” dedi.