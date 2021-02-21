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Gündem Şehit kabirlerine alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki geldi
Gündem

Şehit kabirlerine alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 19:03:00 - 2021-02-21 19:14:28
Şehit kabirlerine alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler."

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