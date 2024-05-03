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Gündem Şehit İmam Hasan Saklanan’ın ailesine Kevser müjdesi
Gündem

Şehit İmam Hasan Saklanan’ın ailesine Kevser müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-05-03 11:34:00 -
Şehit İmam Hasan Saklanan’ın ailesine Kevser müjdesi

Ümmetin feryadını duyarak Siyonist İsrail’in işgaline karşı bireysel direnişiyle ümmetin sembolü haline gelen Hasan Saklanan'ın geride bıraktığı ailesine müjdeli bir haber geldi.

Halka açık sohbetlerinde her zaman Gazze’de soykırıma uğrayan Müslümanlara destek açıklamaları yapan Seyda Feyzullah Konyevi Hocaefendi Şehit Saklanan’ın geride kalan yetimlerine ömür boyu sahip çıkacaklarını bildirdi. Müjdeli haberi sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla duyuran Feyzullah Konyevi Hoca, “Şehit Hasan Saklanan kardeşimizin ailesi ve yetimleri, kendi ayakları üstünde durana kadar veya bir ömür, Allah (c.c.) ne kadar takdir etmişse hepsinin tüm hayati ihtiyaç ve bakımlarını, Rabbimin Fadlu Keremiyle biz üstleniyoruz. Onlar bize emanettir. Kevser Vakfı'ndaki kardeşlerimiz aileyle irtibat kurmak için harekete geçtiler. Elhamdulillah.” açıklamasını yaptı.

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