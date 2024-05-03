Şehit İmam Hasan Saklanan’ın ailesine Kevser müjdesi

Halka açık sohbetlerinde her zaman Gazze’de soykırıma uğrayan Müslümanlara destek açıklamaları yapan Seyda Feyzullah Konyevi Hocaefendi Şehit Saklanan’ın geride kalan yetimlerine ömür boyu sahip çıkacaklarını bildirdi. Müjdeli haberi sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla duyuran Feyzullah Konyevi Hoca, “Şehit Hasan Saklanan kardeşimizin ailesi ve yetimleri, kendi ayakları üstünde durana kadar veya bir ömür, Allah (c.c.) ne kadar takdir etmişse hepsinin tüm hayati ihtiyaç ve bakımlarını, Rabbimin Fadlu Keremiyle biz üstleniyoruz. Onlar bize emanettir. Kevser Vakfı'ndaki kardeşlerimiz aileyle irtibat kurmak için harekete geçtiler. Elhamdulillah.” açıklamasını yaptı.