Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi Şanlıurfa'da!
Mescid-i Aksa'da siyonist kurşunuyla şehit edilen Hasan Saklanan'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi.
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Saklanan'ın katili İsrail, "terör soruşturması" gerekçesiyle 22 gün boyunca Tel Aviv'de bir morgda beklettiği şehit Hasan Saklanan'ın cenazesini dün akşam saatlerinde Türk yetkililere teslim etti.
Saklanan'ın naaşı bugün sabah İstanbul'a, oradan da memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
Merhum Hasan Saklanan, önce Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na oradan da yıkama ve defin işlemleri için, Eyüp Peygamber Camii avlusuna götürüldü.
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Şehit Saklanan'ın cenazesi, Harran Kapı Mezarlığı'nda defnedilecek.
Şehit Saklanan'ın geride bıraktığı ailesinin tüm masraflarını üstlenen Feyzullah Konyevi Hazretleri'nin öncülüğunde Kevser Egitim Vakfı yetkilileri de şehit Saklanan'ın ailesini zor günlerinde yalnız bırakmadı.