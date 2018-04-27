Şehit Halisdemir’in kardeşi aday adayı oldu

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ,AK Parti İl Başkanlığında, babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan, kız kardeşi Elif Serin, amcası ve halasıyla basın toplantısı düzenledi.

Aday olduğunu açıklayan Halisdemir, "Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem çok onur verici hem de ağır bir sorumluluk getirmekte. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının bize duyduğu güven ve desteklerinden dolayı bu adımı attım. Bu vazifede önceliğim hiçbir menfaat gözetmeksizin ülkem, milletim ve memleketim için ölmekse ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Halisdemir'in aday adaylığı başvurusunu yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı öğrenildi.