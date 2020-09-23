  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehit hakim Onur Alan'ın ismi eğitim gördüğü okulda yaşatılacak
Aktüel

Şehit hakim Onur Alan'ın ismi eğitim gördüğü okulda yaşatılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Hakim Onur Alan'ın eğitim gördüğü Altınfındık İlkokulunda, adına bir kütüphaneyi hizmete açtık. Şehitlerimizin hatıraları yaşasın ve insanlığı yaşatacak çocuklar yetişsin"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:25:50 -
Şehit hakim Onur Alan'ın ismi eğitim gördüğü okulda yaşatılacak

ANKARA (AA) - Tunceli'de 2017 yılında helikopter kazası sonucu şehit düşen hakim Onur Alan adına, Ordu'da eğitim gördüğü okulda kütüphane oluşturuldu.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, Ordulu şehit hakim Onur Alan'ın öğrenim gördüğü okullarda araştırma yapıldı ve Alan'ın ilk ve ortaokul eğitimini tamamladığı Altınordu Altınfındık İlkokulunda kütüphane ihtiyacı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bir kütüphane hazırlanarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirildi.

Törenle hizmete açılan kütüphaneye "Şehit Hakim Onur Alan Akıl Oyunları ve Kütüphanesi" adı verildi.

Yüz yüze eğitimin bazı kademelerde başladığı ilk ders gününde, kütüphanedeki kitaplar, çocuklarla buluştu. Kütüphanenin açılışı, Şehit Hakim Onur Alan'ın annesi ve babası tarafından yapıldı.

Şehit hakimin adı daha önce de Ordu Adliyesinin bulunduğu yerleşkeye verilmişti.

- "Şehitlerimizin hatıraları yaşasın ve insanlığı yaşatacak çocuklar yetişsin"

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl, Ovacık Başsavcımız Murat Uzun'un mezun olduğu ortaokulda bilişim sınıfı kurmuştuk. Bu sene de Hakim Onur Alan'ın eğitim gördüğü Altınfındık İlkokulunda, adına bir kütüphaneyi hizmete açtık. Şehitlerimizin hatıraları yaşasın ve insanlığı yaşatacak çocuklar yetişsin..."

Adalet Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012'de bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un adına mezun olduğu okulda bilişim sınıfı yaptırmıştı.

Açılışı, Bakan Gül gerçekleştirmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti
Gündem

Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği gerekçesi ile Ege’de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00’e kadar ge..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Gündem

Bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Edirne’de 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım aracı kısıtlaması getirildi.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı