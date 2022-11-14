Şehit Fethi Sekin'in babası vefat etti
İzmir'de şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.
2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.
Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi.
Ankara'da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Mehmet Zeki Sekin için taziye mesajı yayınladı. Soylu; "Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin... Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.