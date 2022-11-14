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Gündem Şehit Fethi Sekin'in babası vefat etti
Gündem

Şehit Fethi Sekin'in babası vefat etti

İzmir'de şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:59:00 -
Şehit Fethi Sekin'in babası vefat etti

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara'ya sevk edildi.

Ankara'da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Mehmet Zeki Sekin için taziye mesajı yayınladı. Soylu; "Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin... Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

emir

şehidimizin babası da vefat etmiş Allah rahmet eylesin.yeri cennet mekanı olsun.öyle bir evladı şehit verdi.kendisi de inşallah ona kavuşmuştur.ruhları şad olsun.şehidimizin annesi de vefat etmişti.onun da ruhu şad olsun yeri cennet mekanı olsun.

trajikomik

Allah rahmet eylesin başımız saolsun !
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