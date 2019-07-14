Şehit Ferhat Gedik'in acılı annesi yeniakit.com.tr'ye konuştu: Ölmeden evladımın adını bir caddede gösterin

Taha Emre Özdemir Ankara

Şehit Eren Bülbül'ü korurken 41 kurşunla kendisi de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kardeşi Arif Gedik, sosyal medya hesabından sitem ederek, 'Annem rahatsız. Ölmeden ağabeyimin ismini bir yerde görmek istiyor.' demişti.

'Bir telefon bile açmadılar'

Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Canan Kaftancıoğlu ve heyetinin bugün Hatay'da gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra, 'Bana da gelmelerini beklerdim. En azından bir telefon açabilirlerdi." dedi.

Acılı anne; Hatay Belediyesi'nden İskenderun-Adana yolundaki battı çıktıya evladı Şehit Ferhat Gedik'in ismini vereceklerine dair söz aldığını belirtirken, "Ben ağır bir beyin hastalığı geçiriyorum. Önümüzdeki hafta da Adana'da ameliyat olacağım. Hatay Belediyesi'nden, oğlumun ismini İskenderun yolundaki battı çıktıya vereceklerine dari söz almıştım. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Evladımın ismini ölmeden bir yerde göreyim." ifadelerini kullandı.

'Derdimi paylaşacak birilerini arıyorum'

"Evimizin önündeki yol Atatürk Caddesi olarak geçiyor." diyen acılı anne sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk ismi değişmez ama en azından küçük bir mesafeye evladımın adını versinler. Çok ilgisiz kaldık. Acımızı paylaşacak birilerini arıyoruz. Sağolsun eski kaymakamımız bizimle çok ilgilendi. Şimdi kendisi vali oldu. Mesela bugün CHP'liler Gezi olaylarında ölenleri ziyaret etmiş. Bize ne gelen oldu ne de arayan."