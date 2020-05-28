  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit Fatih Durhan’ın ailesine ’Şehadet Belgesi’ takdim edildi

Kuzey Irak’ın Hakurk Bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan’ın şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:39:58 -
Şehit Fatih Durhan’ın ailesine ’Şehadet Belgesi’ takdim edildi

Kuzey Irak’ın Hakurk Bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan’ın şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.


Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa 1. Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı Piyade Alb. Sebehattin Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Amiri Umut Er ve İlçe Müftü V. Mustafa Yavaş’ın katılımı ile Şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Şehit Uzman Çavuş Durhan’ın Şehadet Belgesi İmam olan babası Halil Durhan’a teslim edilerek, başsağlığı dilendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı