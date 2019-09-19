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Şehit Eren Bülbül’ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Diyarbakır’da çocukları için HDP binası önünde eylem yapan annelere destek verdi. Bülbül, "Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere mevlam sabırlar versin. Maalesef ben Eren'imi kaybettim. Ben kavuşamadım, onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın isterim" dedi

19 Eylül 2019 Perşembe 19:56
Şehit Eren Bülbül’ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır’da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne babalara bir destek de Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül'den geldi.

Yanlarında olmayı çok isterim

Diyarbakır’daki annelere sabır dileyen Ayşe Bülbül, "İneklerim var, okula giden çocuklarım var. Gidenlerden beni oradan aramalarını isterim. Oradaki analarla görüşeyim. Oradaki analarla, babalarla yüreğimdeki acıyı paylaşmak isterim. Yanlarında olmayı çok isterim. Gidemediğim için çok üzgünüm. Allah'ım onlara sabırlar versin. Yüreklerine soğukluklar koysun. Mevlam sabrını veriyor. Bu acıların sabrını vermese, bu acıya bir anne-baba kolay katlanamaz. Beni telefonla arayıp, ’Seni Diyarbakır'daki ailelerin yanına getirelim’ dediler. Ben de gidip sesimi duyurmak isterdim. İlla ki benim yavrumu vuranlar, beni duyar da pişmanlık yaşardı. ’O ana, halen ağlıyor’ derlerdi. Orada olan analara, babalara, amcalara, dayılara ve kardeşlere, mevlam çok çok sabırlar versin" dedi.

’Burada onlar gibi gözyaşı döküyorum

Oturma eylemindeki annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmasını temenni ettiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Onların durumu benden daha kötü. Sonuçta ben yavrumun mezarına gidiyorum, orada zaman geçiriyorum. Biliyorum ki yavrum burada. Onlar orada yavruları için çırpınıyorlar. Ben de burada onlar gibi gözyaşı döküyorum. İnşallah yavrularına kavuşurlar. İnşallah yürek acıları diner. Çocuklarının akıbetini bilmiyorlar ama çocukları yaşıyor. Maalesef ben Eren'imi kaybettim. İnşallah bizim çağrılarımızı duyarlar da çocuklarını bırakırlar. Ben kavuşamadım onlar çocuklarına kavuşsun. Analar ağlamasın. Canı gönülden diliyorum ama elden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 19:56
  1. Trabzon
  2. Eren Bülbül
  3. Ayşe Bülbül
  4. HDP
  5. Diyarbakır anneleri

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