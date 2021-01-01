  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı
Aktüel

Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

Trabzon'da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde unutulmadı. Sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşımlarda bulunarak şehit Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:44:00 -
Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün şehadetlerinin üzerinden 4 yıl geçti.

Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

Doğum günü unutulmadı

1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için, sosyal medyada binlerce takipçi paylaşım ve yorumlarda bulundu.

Takipçiler, şehit Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını, "İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun", "İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak", "Yaşasaydı 19 yaşında bir delikanlı olacaktı" "Doğumun ve şehadetin mübarek olsun Eren Bülbül", "Bu vatanda Erenler bitmez!", "Bu vatanda Er bitmez! İyi ki varsın, İyi ki doğdun Eren" yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yine heyecanlı anlara sahne olacak. Geç..
Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi bombasını patlattı! Kurtlar Vadisi Kaos...
Medya

Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi bombasını patlattı! Kurtlar Vadisi Kaos...

Yayınlandığı dönem reytinglere damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgi..
Cüneyt Arkın'dan sosyal medyayı sallayan mesaj
Medya

Cüneyt Arkın'dan sosyal medyayı sallayan mesaj

Tüm dünya ve Türkiye 2021'e 'merhaba' derken, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın yeni yıl duası sosyal medyada büyük ilgi gördü...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay