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Aktüel

Şehit Eren Bülbül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da unutulmadı

2020-04-23 14:50:50 -
Şehit Eren Bülbül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da unutulmadı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da unutulmadı.

Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürü Müdürü Orhan Topal, Şube Müdürü Şenol Çavuş ve ilçede görevli okul müdürü Ayşe Çoban, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve aile bireylerini ziyaret ederek tekrar başsağlığı diledi.

Eren Bülbül'ün mezarını da ziyaret eden Topal ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Ziyaretin ardından Topal, anne Bülbül'e Türk bayrağı hediye etti.

Topal, evde bulunan diğer çocukların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


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