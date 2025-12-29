  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar

Hainlerin algı operasyonuna yargıdan tokat! 3 kahramanımızın şehadetini diline dolayanlara soruşturma kıskacı: O hesaplar tek tek inceleniyor

Hollywood’un beslemeleri de İsrail'in katliamlarına destek vermiş

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Gündem Karadeniz'de tsunami
Gündem

Karadeniz'de tsunami

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Karadeniz'de tsunami

Bartın'ın sahil kentlerinde saatte hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kayaları adeta yutan dalgalar tusunamiyi andıran görüntüler ortaya çıkardı.

Bartın'ın deniz kenarında bulunan Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile Bozköy, İnkumu, Çakraz Mugada gibi yerleşim yerlerinde saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına denizde dev dalgalara karada ise zor anlara neden oldu. Denizde boyu 5 metreye aşan dalgalar, kayaları ise adeta yuttu. Kayalıklara çarpan dalgaların boyu ise zaman zaman 2 katına çıkarken 10 metreye ulaştı. Suyu yükselen, köpüren Karadeniz'deki azgın dalgalar, tsunamiyi andıran görüntülere yol açtı.

Dalgalar sahil kenarındaki işletmelere, iskele, kule ve kabinlere de büyük hasar verdi.

 

Dalgaların devirdiği kuleyi 6 kişi zor sürükledi

Karadeniz'de oluşan ürkütücü dalgalar, Bozköy'deki plajın toprak altındaki su nakil hatlarına, cankurtaran kulesine, kabinlerine zarar verirken ahşap iskeleleri ise adeta yuttu. İşletme çalışanları ve vatandaşların yardımıyla plaj çevresinde onarım yapılarak, kule ve kabinler, dalgaların ulaşamadığı alanlara taşındı. Dalgaların devirdiği ahşap bir gözetleme kulesi ise 6 kişi tarafından güçlükle karaya sürüklendi.

Dalgaların zarar verdiği plajın işletmecisi Serdar Dereli, "Dev dalgalar büyük hasar verdi. Önümüzdeki yaz sezonu tüm bakım ve onarımları yeniden yapmak zorundayız. Yine çok şükür cana zarar gelmedi" diye konuştu.

 

Amasra'da dalgalar otoparkı suyla doldurdu

Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle insanlar yürümekte zorlanırken, dev dalgalar ise Küçük Liman olarak bölgede bulunan belediye parkını suyla doldurdu

Sahil kenarına polis barikatı ve şeridi çekilerek, vatandaşların denize yaklaşması önlenirken zabıta ekipleri ise bölgede devriye atarak vatandaşları ikaz etti.

Metrelerce yükseklikteki kayalara çarpan dalgalar sahil kenarındaki otoparka kadar ulaştı. Dalgalar otoparkın bir bölümünü suyla doldurdu.

Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!
Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Yerel

Japonya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23