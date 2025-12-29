Karadeniz'de tsunami

Bartın'ın deniz kenarında bulunan Amasra ve Kurucaşile ilçeleri ile Bozköy, İnkumu, Çakraz Mugada gibi yerleşim yerlerinde saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına denizde dev dalgalara karada ise zor anlara neden oldu. Denizde boyu 5 metreye aşan dalgalar, kayaları ise adeta yuttu. Kayalıklara çarpan dalgaların boyu ise zaman zaman 2 katına çıkarken 10 metreye ulaştı. Suyu yükselen, köpüren Karadeniz'deki azgın dalgalar, tsunamiyi andıran görüntülere yol açtı.

Dalgalar sahil kenarındaki işletmelere, iskele, kule ve kabinlere de büyük hasar verdi.

Dalgaların devirdiği kuleyi 6 kişi zor sürükledi

Karadeniz'de oluşan ürkütücü dalgalar, Bozköy'deki plajın toprak altındaki su nakil hatlarına, cankurtaran kulesine, kabinlerine zarar verirken ahşap iskeleleri ise adeta yuttu. İşletme çalışanları ve vatandaşların yardımıyla plaj çevresinde onarım yapılarak, kule ve kabinler, dalgaların ulaşamadığı alanlara taşındı. Dalgaların devirdiği ahşap bir gözetleme kulesi ise 6 kişi tarafından güçlükle karaya sürüklendi.

Dalgaların zarar verdiği plajın işletmecisi Serdar Dereli, "Dev dalgalar büyük hasar verdi. Önümüzdeki yaz sezonu tüm bakım ve onarımları yeniden yapmak zorundayız. Yine çok şükür cana zarar gelmedi" diye konuştu.

Amasra'da dalgalar otoparkı suyla doldurdu

Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle insanlar yürümekte zorlanırken, dev dalgalar ise Küçük Liman olarak bölgede bulunan belediye parkını suyla doldurdu

Sahil kenarına polis barikatı ve şeridi çekilerek, vatandaşların denize yaklaşması önlenirken zabıta ekipleri ise bölgede devriye atarak vatandaşları ikaz etti.

Metrelerce yükseklikteki kayalara çarpan dalgalar sahil kenarındaki otoparka kadar ulaştı. Dalgalar otoparkın bir bölümünü suyla doldurdu.