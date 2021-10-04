Şehit cenazesindeki rezaleti ortadan kaldıran eylem!

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12 Eylül 2017 tarihine kadar, şehitlerimizin cenaze törenlerindeki ihtiram yürüyüşü, Fryderyk Franciszek Chopin'in ölüm marşı müziği ile yapılıyordu.

Yine bir şehidimizin cenazesi Chopin'in ölüm marşı ile omuzlarda taşınırken buna razı olmayan Özel Harekat polisleri, şehidimizin naaşının bulunduğu tabutu askerlerden alarak "Teşrik Tekbiri" getirmeye başlamıştı. Özel Harekat polislerinin tekbirleri ile çalmakta olan ölüm marşı da kesilmişti.

Yaşanan bu olay şehitlerimizin cenaze törenine ilişkin değişiklikler yapılmasında başlangıç noktası oldu.

İçişleri Bakanlığı, 12 Eylül 2017 tarihinde Şehit Cenaze törenlerine ilişkin 81 il valililiğine yazı gönderdi. Genelgede, "Şehitliğin maneviyatına ve milletimizin gönlündeki yerine uygun olarak şehit cenazelerinde ihtiram yürüyüşü, Itri’nin 'Segah Tekbiri' ile yapılacaktır. Vefatları halinde tören yapılan diğer İçişleri Bakanlığı mensupları için de aynı usul ve esaslara uyulacaktır." denildi.

Özel Harekat polislerinin o eylemi bugün sosyal medyada viral oldu.