Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Haber Merkezi

Nakşibendi tarikatının son dönem temsilcileri içerisinde önemli bir yeri olan Bayram Ali Öztürk Hoca, 3 Eylül 2006’da İsmailağa Camii’nde sabah namazının ardından verdiği vaaz sırasında şehit edildi. Aradan geçen 14 yıla rağmen katil Mustafa Erdal’ın kim tarafından yönlendirildiği ve hangi odaklara hizmet amacıyla elim olayı gerçekleştirdiği bir türlü gün yüzüne çıkartılamadı. Pensilvanya iblisi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in dinler arası diyalog fitnesine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Öztürk Hoca, hakikat uğruna gözünü budaktan sakınmayan kişiliğiyle biliniyordu. Cezbe ehli bir maneviyatı olan Öztürk Hoca, İsmailağa cemaati içerisinde de oldukça seviliyordu.