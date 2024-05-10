  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Atina Türkiye ziyaretine odaklandı! Yunanistan'dan Erdoğan'la görüşmeye ilişkin yeni açıklama

Türk SİHA fırtınası! Tarihi adım: MAM-T atışıyla tam isabet... Helal olsun dedirtti!

Akaryakıt fiyatlarına indirim indirim veya zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Başkan Erdoğan'dan vatandaşı rahatlatacak enflasyon mesajı! Tarih verdi

Hamas'tan kritik çağrı: Havadan yardımları durdurun!

BAE, Mısır ve Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı: Gelişmeyi Ruslar kamuoyu ile paylaştı

Hani İsrail destekçisi Avrupa’da hukuk vardı hukuk Babacan! Avrupa'ya karşı kedi Erdoğan'a karşı aslan

Hafız vali Türkiye birincisi oldu

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 4 yılın en düşük seviyesine geriledi!

Mısır ordusu sınırı geçen Gazzeli gence şiddet uyguladı!
Yaşam Şehit babasını 22 yıl sonra gördü
Yaşam

Şehit babasını 22 yıl sonra gördü

Yeniakit Publisher
2024-05-10 08:29:00 -
Şehit babasını 22 yıl sonra gördü

Babası şehit düştükten 7 ay sonra doğan Gülnisa, onu 22 yıl sonra videoda gördü. Gülnisa, 'Canlı karşımdaydı, ilk kez sesini duydum.' diye konuştu.

Şehit Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın kızı Gülnisa Alkış (22), babasının şehadetinin 22'nci yılında büyük bir sürpriz yaşadı. Babasının bir arkadaşının çektiği video sayesinde ilk kez babasının sesini duydu. Gülnisa, "Videoyu binlerce kez izledim. Onun nasıl bir sesi olduğunu hissettim" dedi.

Esengül Alkış, oğlundan sonra ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenince askerde olan eşini arayıp mutlu haberi vermek istedi. Ancak Tunceli'de operasyonda olduğu için eşine ulaşamadı. Bir gün sonra ise tarihler 6 Mayıs 2002'yi gösterdiğinde Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu haberi geldi. Esengül Alkış, şehadet haberinden 7 ay sonra kızı Gülnisa'yı kucağına aldı. Bugün genç bir kız olan Gülnisa, babasının kokusunu hissedemeden, sesini duyamadan büyüdü.

'İLK KEZ SESİNİ DUYDUM'

Gülnisa Alkış, babasının şehadetinin sene-i devriyesinde hayatının en mutlu haberini aldı. Babasının yakın bir arkadaşı, asker eğlencesi sırasında hep birlikte video çektirdiklerini hatırladı. Yapılan araştırmada o eğlenceye ait görüntülerin bulunduğu kasete ulaşıldı.

Babasının da yer aldığı görüntüler kendisine gönderilen Gülnisa hem büyük bir şok hem de büyük bir mutluluk yaşadı. 23 Mayıs 2001 yılında çekilen videoyu izlemeye başlayan Gülnisa gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sabah'ın haberine göre, Yıllardır babasının fotoğraflarına bakarak büyüdüğünü belirten Gülnisa Alkış, duygularını anlattı: Düşünsenize babanız siz doğmadan şehit oluyor ve siz onun ne kokusunu alabildiniz ne de sesini duyabildiniz... Ama ben yıllar sonra ilk kez babamın sesini duydum. Nasıl konuştuğunu, nasıl bir ses tonu olduğunu gördüm. Babam kanlı canlı karşımda duruyordu. Babam sanki bana seslenip bir şeyler söylüyordu. Bu duygu, bu mutluluk tarif edilemez. Videoyu binlerce kez izledim. Ömrümün sonuna kadar bu videoyu saklayacağım. 22 senelik hayatım boyunca beni derinden etkileyen bu oldu.

Babasına ait video görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaşan Gülnisa, milyonlarca kez etkileşim aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23