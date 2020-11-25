Şehit babasından Bülent Arınç'a zor soru

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile sokağa çıkan PKK yandaşlarının vahşice katlettiği Şehit Hasan Gökgöz'ün babası Hasan Gökgöz, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki ifadelerini değerlendirdi. "6-8 Ekim'de, Bülent Arınç'ın oğlu şehit olsaydı Demirtaş için böyle konuşabilir miydi?" diye soran baba Gökgöz, "Demirtaş için kullandığı kelimeler bizim içimiz yakıyor. Ben o gece onu seyrettim kahrı perişan oldum. Ben Diyarbakır Valiliğinde seninle konuştum, sen 'hee hee' dedin başını salladın. Acaba o kelimeleri unuttun mu? Ayıptır sana, yazıklar olsun. Kendinizi satmayın. Bu PKK'yı savunanlar, bu HDP'yi savunanlar katliamdan başka hiçbir şey yapmamışlar. Bir eserleri yoktur. Tek eserleri ölümdür, öldürmektir. İyi ki istifa etti. Ben çok memnun kaldım istifa etmesinden. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Böyle insanları yanına toplamasın." ifadelerini kullandı.

Acılı baba sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben tek değilim. Polis var, asker var, sivil var, HDP'nin önünde nöbet tutan insanlar var, hepsinin çoluk çocuğu var. Eğer onun yanında oğlunun ciğeri tatlıysa bizim de o kadar tatlıdır. Biz milletvekili değiliz, fakiriz ama bizim de ciğerimiz yanıyor."