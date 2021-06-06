Şehit babasına ceza kestiler! AK Partililer ödeyecek

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü’ndeki programda, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu, CHP’li Selim Kılıç ve Bünyan CHP Belediye Başkan adayı Mustafa Navruz’a tepki gösterdi.

CHP’lilerin suç duyurusunda bulunduğu şehit babası Yahya Kemal Yiğit hakkında “mala zarar verme, basit yaralama ve hakaret” suçlamalarından dava açıldı.

"Hakaret etmedi"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: Yiğit’in avukatları ise yaptıkları savunmada, müvekkillerinin 15 Temmuz’da kahramanca şehit olan özel harekat polisinin babası olduğunu hatırlatarak, olay günü, Bünyan Şehitliği’nde CHP’li yöneticilere hakaret etmeden tepki gösterdiğini ileri sürdü. Buna rağmen CHP’nin bu davayı Ankara’dan getirdikleri avukatlar takip etmesinin düşündürücü olduğunu savunan avukatlar, Yahya Kemal Yiğit’in suç kastı olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Karara itiraz edilecek

Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Yiğit’in avukatları, verilen cezaya itiraz edeceklerini söyledi. Mahkemenin verdiği karara saygı duyduğunu dile getiren şehit babası Yiğit, kendisine dava açan müştekilerin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya mesafe koyamadığını savundu.

Büyük destek

Dava sürecinde şehit babasını yalnız bırakmayan AK Partililer, mahkemece verilen para cezası ve dava masraflarının ödenmesi için harekete geçti. AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Merkezi tarafından davayı takip etmesi için avukat görevlendirildiğini ve CHP yönetiminin şehit babasının cezalandırılması için çaba gösterdiğine vurgu yaptı.

“Bu anlamda mahkemece verilen 2 bin 180 bin liralık cezayı, AK Parti Kayseri Teşkilatı’ndaki 2 bin 40 mensubumuza böldük. Ve bunun sonucunda her bir üyemize 80 kuruş düştüğünü gördük. Üyelerimizden 80 kuruşu toplamak için de AK Parti İl Başkanlığı binamızdaki torbaya, her bir üyemiz 80 kuruş atarak, şehit babamıza verilen cezaya tekabül eden parayı toplayacağız. Bu parayı CHP Genel Merkezi’ne ve Kemal Kılıçdaroğlu’na göndereceğiz.” diye açıklamalarda bulunan Bedir, müştekilerin avukatlarının da vekalet ücretlerini de AK Parti Kayseri İl Teşkilatı olarak ödeyeceklerini taahhüt ettiklerini sözlerine ekledi.