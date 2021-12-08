Şehit babası: PKK'lıların hepsini sıçan ölüsü gibi dizmişler

Tunceli'de 5 gün önce şehit düşen Jandarma Üstçavuş Celil Mutlu'nun babası Ali Mutlu, sorumlu 9 teröristin öldürülmesiyle oğlunun kanının yerde kalmadığını, içinin biraz da olsa soğuduğunu söyledi.

3 Aralık'ta Tunceli-Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlanmış, Mersinli Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32), operasyonda şehit düşmüştü.

Temas sonucu ise 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Şehit Mutlu’nun naaşı, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 10 binden fazla kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Bakan Soylu: 9 teröristi oraya gömdük

Bakan Soylu, törende şehidin babası Ali ve ağabeyi Hüseyin Mutlu'ya, "9 teröristi oraya gömdük." demişti.

Taziyeleri Tabiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kabul eden baba Ali ve ağabey Hüseyin Mutlu, şehit Mutlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Arkadaşları kanını yerde bırakmamış"

9 teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrendiğini dile getiren baba Mutlu, şunları söyledi:

"2 tanesinin kellesini de kendi almış zaten. Geri kalanını da arkadaşları. Kanını yerde bırakmamışlar.

"Hepsini sıçan ölüsü gibi mağara kapısına dizmişler"

Orada terörist olarak ne varsa hepsini sıçan ölüsü gibi çıkarmış, mağaranın kapısına da dizmişler. Ben de onu duyunca ciğerim biraz soğudu. Zaten vatan ve bayrak olmasa aile olsa ne yazar. Vatan olmazsa aile hiçbir şeye yaramaz. Önce vatanı kurtardıysan ailenle de dostunla da mutlu olursun. Benim çocuğum böyle niyetteydi." ifadelerini kullandı.