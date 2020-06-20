Şehit Aybüke öğretmenin babasının "Babalar Günü hüznü"

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce 22 yaşında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan babası Sadık Yalçın, "Babalar Gününü kızına sarılamadan geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor.

İlk görev yeri Kozluk'ta, okulda karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede, henüz 7 aylık öğretmenken hayatını yitiren Yalçın'ın şehadetinin üzerinden 3 yıl geçti.

Aybüke öğretmenin Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık Yalçın, 3 yıldır "Babalar Günü"nü kızı olmadan geçirmenin hüznünü yaşıyor.

- "Müslüman Türk milleti her zaman daim olsun"

Baba Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bütün babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, Allah'tan hiçbir babayı evladından ayırmamasını diledi.

Kendisi için Babalar Günü'nün iyi geçmediğini belirten Yalçın, "Şehit babalarına, yüce Türk milletine Allah sabır versin, Şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Neşe, Dilay'ın babalarına Allah sabır versin. Müslüman Türk milleti her zaman daim olsun." diye konuştu.

Kızı Aybüke'nin her Babalar Günü'nde kendisini kutladığını anlatan Yalçın, "Aybüke, özellikle anneler ve babalar günü gibi özel günleri hiç aksatmaz, bize hatırlatırdı. Şimdi o olmadığı zaman biz unutuyoruz. Bazen aklımıza gelmiyor ama sağ olsun valimiz, kaymakamımız, daire müdürlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız bizi yalnız bırakmıyor bu özel günlerde. Hepsine teşekkür ediyorum. Yokluğunu bize hissettirmiyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Artık bu millet biliyor, bunu unutmasınlar"

Ülkenin terörle mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Allah o mücadelede yola çıkanlara, askerlerimize, polisimize, devleti yönetenlere güç kuvvet versin. Acı haberler alıyoruz ara ara, Allah onların ailelerine de sabırlar versin. Yüce Türk milleti, vatan sağ olsun. Terörün nerelerden beslendiğini, nerelerden emir aldığını artık bu millet biliyor, bunu unutmasınlar."

- Aybüke öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymamış aracı infilak ettirmişti. Olayda, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.



Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.



Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



