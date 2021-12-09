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Gündem Şehit ateşi bu kez Balıkesir'e düştü!
Gündem

Şehit ateşi bu kez Balıkesir'e düştü!

Terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekâtında teröristler tarafından atılan roket saldırısı sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Balıkesir’deki baba ocağına ateş düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:36:00 -
Şehit ateşi bu kez Balıkesir'e düştü!

Pençe-Yıldırım Harekâtında bölücü terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Balıkesir’deki baba ocağına ateş düştü. Şehit annesi Nihal Sarı, “Oğlum için ayakta durmam lazım” dedi.

Pençe - Yıldırım Harekâtında 1’inci Komando Tabur Komutanlığına Nirva-Seytu üs bölgesinin 2 kilometre güneybatısında, bin 945 rakımlı tepenin güneyinde konuşlu bulunan noktaya bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Ali Sarı’nın baba ocağına ateş düştü.

"Oğlum için ayakta durmam lazım"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Balıkesir’in Edremit ilçesindeki annesi Nihal ve babası Hüseyin, acı haberi alınca yıkıldı. Ayakta güçlükle duran anne Nihal Sarı, “Onlar için oturmuyorum. Oturur kalırım, bir daha kalkamam. Oğlum için ayakta durmam lazım” dedi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi duyan komşuları ve yakınları evin önüne geldi. Şehidin eşi Anya Sarı, çocukları 2 yaşında Adel ve 8 yaşında Aksel de ikamet ettikleri Denizli’den Balıkesir’deki baba ocağına geldi.

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