Şehit annesinin metaneti Firavun Sisi’nin yüzüne tokat gibi indi! Mısır’da darbeci Sisi yönetiminin mahkemeleri tarafından uydurulmuş bir suçla idam edilen 9 şehit gençten birisi olan Mahmud el-Ahmedi’nin annesi, oğlunun defni sırasındaki vakur duruşuyla darbeci Sisi’ye ve destekçilerine "ne yaparsanız yapın bizi sindiremezsiniz" mesajı verdi.

Müslüman katili darbeci Sisi’nin işgali altındaki Mısır'da başsavcıya suikast davasında suçlanan darbeye direnen 9 muhalif genç geçtiğimiz gün sabaha karşı Kahire İstinaf Cezaevi'nde asılarak idam edilmişti. Asılarak şehit edilenlerin arasında Mahmud el-Ahmedi de bulunuyordu. İdam edilen 9 gençten birisi olan Ahmedi’nin annesi oğlunu defnederken vakur duruşunu bozmayarak bütün dünyaya insanlık dersi verdi. "Oğlumun şehadetinden razıyım ya Rab" Oğlunun kabri başında ellerini açan acılı anne Allah’a dua etti. Defalarca “elhamdülillah” diyerek metanetini ortaya koyan şehidin annesi, "Ben oğlumun şehadetinden razıyım ya Rab" dedi. Oğlunun kabri başında dua eden anne, "Oğlumu, Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih kullarınla haşreyle ya Rab. Oğlumun kabrini genişlet. Kabrini, yağmur sularıyla, kar sularıyla temizle. Elhamdülillah. Elhamdülillah sevgili oğulcuğum. Oğlumun en güzel günü" ifadelerini kullandı. yeniakit.com.tr

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