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Şehit Altuğ Verdi'nin eşinden duygulandıran sözler! 'Şehit olmadan önceki gece...'

Rize'de makamında bir trafik polisinin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti. Şehit Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı." dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:41
Şehit Altuğ Verdi'nin eşinden duygulandıran sözler! 'Şehit olmadan önceki gece...'

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, Mersin merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki babaevine taziye ziyaretleri de sürüyor. Polis, zabıta ve belediye ekiplerinin de hazır bulunduğu taziye çadırını ailenin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da ziyaret ediyor.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı taziye çadırında emekli emniyet müdürü baba Ertuğrul Verdi, oğlunun görev yaptığı her yerde toplumun tüm kesimi tarafından çok sevildiğini belirterek, "Oğlum, her kesimden saygı gördü. Dünden beri birçok kişi aradı. Rize Valisi, beni arayıp 'Böyle bir emniyet müdürüyle çalışmadım, böylesine güzel bir çocuğu kaybettiğimiz için çok üzgünüm' dedi. Herkes aradı, sağ olsunlar" dedi.

Yaşananlara tepki gösteren acılı baba Ertuğrul Verdi, "Biz emniyet teşkilatı için, memleketi korumak için başımızı koyduk ama böyle kahpece ölümler için değil. Keşke 4 terörist öldürüp de öyle ölseydi ama bir kahpenin kurşunlarıyla öldüğü için üzgünüm" diye konuştu.

Bu arada, şehit Verdi'nin eşi Leyla Verdi de bazı yakınları ile birlikte Mezitli Mezarlığı'na giderek eşinin kabri başında dua etti. Eşitinin herkes tarafından takdir edilen bir kişi olduğunu belirten Leyla Verdi, "O gün gece uyumadan önce sohbet ettik. Ben erken işe gittiğim için o sabah görüşemedik. İyi bir insandı. Herkes, bütün Türkiye tanıyor onu. Dün herkes gördü. Dünyanın en iyi, en güzel insanıydı." dedi.

Kardeşi Ertunç Verdi: "Bizim için bir kahramandı"

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi, abisinin karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri olduğunu belirterek, "Ağabeyim 15 Temmuz sürecinde Cumhurbaşkanımızın konutunu korumakla yükümlüydü. Gereken neyse elinden gelenin fazlasını yaptı. Yani ülkesi için her türlü çabayı sarf etti gösterdi. Bizim için bir kahramandı Türk halkı da öyle takdir ediyordur inşallah" dedi.

"Karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri"

Ertunç Verdi, abisiyle bir hafta önce görüştüğünü, böyle bir şey olacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtti. Abisinin karıncayı bile incitemeyecek kadar iyi biri olduğunu kaydeden Verdi, "Takdiri ilahi diyecek bir şey yok. 15 Temmuz'da Çengelköy, Kuleli daha sonra Cumhurbaşkanımızın konutunu korumakla yükümlüydü. Gereken neyse elinden gelenin fazlasını yaptı. Yani ülkesi için her türlü çabayı sarf etti gösterdi. Bizim için bir kahramandı Türk halkı da öyle takdir ediyordur inşallah. Bizde televizyondan öğrendik. Tayin meselesi olduğunu söylüyorlar ama bilemiyorum yani bir tayin için böyle bir şey yapılacağını ben tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:41
  1. Rize
  2. Mersin
  3. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
  4. Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi
  5. Duygulandıran sözler
  6. taziye
  7. mezarlık ziyareti

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1635 dk önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN. ALLAH SABIR VERSİN. BİR EŞİN EŞİ HAKKINDA BÖYLE GÜZEL ŞEYLER SÖYLEMESİ DUA ETMESİ, NE KADAR GÜZEL. İNŞALLAH AHİRETTE GÖRÜŞÜRSÜNÜZ. ALLAH IN RAHMETİ BEREKETİ AİLESİNİN ÜZERİNE OLSUN.
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