  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit ailesinin talebine duyarsız kalınmadı

Malatya’da depremden evleri zarar gören şehit ailesinin evinin yapımını İl Jandarma Komutanlığı üstlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:30:00 -
Şehit ailesinin talebine duyarsız kalınmadı

Malatya’da depremden evleri zarar gören şehit ailesinin evinin yapımını İl Jandarma Komutanlığı üstlendi.


Geçtiğimiz Ramazan Bayramında şehit ailelerini ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2000 yılında Antalya’da görevi esnasında silah kazası sonucu şehit olan jandarma er Gaffar Kuş’un Beydağı Mahallesindeki ailesini de ziyaret etmişti. O gün jandarma görevlilerine 24 Ocak’ta yaşanan Sivrice depreminde evlerinin zarar gördüğünü ileten baba Mustafa Kuş, jandarmadan destek istedi.


İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce’nin talimatı ile şehit ailesinin talebi yerine getirildi ve depremden hasar gören ev, onarılarak güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Şehit ailesinin talebine duyarsız kalmayan jandarma görevlileri, aileyi ziyaret ederek Alay Komutanları İnce’nin selamını ileterek tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi. Jandarmaya teşekkür eden şehit ailesi, ‘Allah devletimizden, askerimizden razı olsun bizleri çok mutlu ettiler” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı