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Aktüel

Şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilçede ikamet eden şehit ailelerini Edirnekapı Şehitliğine götürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:07:48 -
Şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilçede ikamet eden şehit ailelerini evlerinden alarak, ziyaret için Edirnekapı Şehitliğindeki kabristana götürdü.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarına destek oldu.

Evlerinden alınarak şehitliğe götürülen 22 ailenin, yakınlarının mezarını ziyaret etmesi sağlandı.

Aileler, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Ziyaretin ardından evlerine götürülen vatandaşlar, uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Bu arada, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediyenin "444 0311" numaralı çağrı hattını arayan çocuklara bayram şekeri ulaştırıldı. Çocuklar kapıda karşıladıkları ekiplere teşekkür etti.

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