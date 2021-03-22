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Siyaset Şehit ailelerinden AYM’ye ‘kapatın’ çağrısı
Siyaset

Şehit ailelerinden AYM’ye ‘kapatın’ çağrısı

Türkiye Şehit Aileleri Ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar HDP’ye kapatma davasını Akit’e değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 08:52:00 -
Şehit ailelerinden AYM’ye ‘kapatın’ çağrısı

HDP’ye kapatma davasını Akit’e değerlendiren Türkiye Şehit Aileleri Ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar, şunları söyledi: “Terör örgütünün katliamlarına ortak olan HDP adlı sözde siyasi partinin kapatılması istemiyle açılan davayı sonuna kadar destekliyoruz. Bu sadece bir başlangıçtır. Esas kararı verecek olan Anayasa Mahkemesi’dir. Buradan Anayasa Mahkemesi’nin değerli üyelerine sesleniyorum;

Vicdani bir karar verin

Lütfen milletin vicdanını kanatacak bir karar vermeyin. Artık Meclisimizde, belediyelerde terörist istemiyoruz, onlara maaşı ödenmesin. Bu yüzden bütün teşkilatlarına siyasi yasak getirilmeli. Ayrıca, PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin devamı niteliğinde ya da zihniyetinde olacak terör örgütünü destekleyen bir partinin kurulmasını engelleyecek bir Anayasal zeminin oluşması için Anayasa’da gerekli değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de,  şunları söyledi:

Geç de olsa yerinde bir karar

“HDP’nin kapatılması için dava açılmasını geç ama doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Terör yuvasına dönen HDP’nin kapatılması için adımların daha erken atılması gerekiyordu. Şehit aileleri olarak atılan bu adımın sonuna kadar arkasındayız. Bir an önce HDP’nin kapatılmasından yanayız. Çünkü bunlar her geçen gün devletimize, milletimize zarar veriyorlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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