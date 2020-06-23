Şehirler arası yolculuk için hes kodu almak gerekir mi? Koronavirüsten sonra yeni normale geçtiğimiz bu dönemde seyahat etmek isteyen kişiler Hayat Eve Sığar Kodu yani kısaltılmış hali ile HES kodu alıp almayacaklarına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Peki ama HES kodu olmadan seyahat edilemeyecek mi? Özellikle evden çıkmayan ve temas etmeyen çekirdek aileler, özel araçları ile bu kod olmadan seyahat etmek istiyor. Özel araçlar için HES kodu alınmalı mı? HES kodu nedir ve nasıl alınır? Herkes, her seyahat edecek olan hayat eve sığar kodu almak zorunda mı? İşte detaylar...