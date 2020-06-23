Şehirler arası yolculuk için hes kodu almak gerekir mi?
Şehirler arası yolculuk için hes kodu almak gerekir mi? Koronavirüsten sonra yeni normale geçtiğimiz bu dönemde seyahat etmek isteyen kişiler Hayat Eve Sığar Kodu yani kısaltılmış hali ile HES kodu alıp almayacaklarına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Peki ama HES kodu olmadan seyahat edilemeyecek mi? Özellikle evden çıkmayan ve temas etmeyen çekirdek aileler, özel araçları ile bu kod olmadan seyahat etmek istiyor. Özel araçlar için HES kodu alınmalı mı? HES kodu nedir ve nasıl alınır? Herkes, her seyahat edecek olan hayat eve sığar kodu almak zorunda mı? İşte detaylar...
Hayat Eve Sığar uygulaması, koronavirüsten sonra hayatlarımızda yer almaya başladı. Yolculuk yapacak olan kişilerin HES kodu alması gerektiğine ilişkin açıklamalardan sonra vatandaşlar olayın detaylarını merak ediyor.
HES kodu olmayanların şehirlerarası yolculuk yapamayacak olmasından dolayı kod başvurularına talep arttı. HES kodu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla alınabiliyor.
HES Kodu Nasıl Alınır?
Özel Araçlarda HES Kodu Gerekli Mi?
Özel araçla yapılacak seyahatler için HES kodu uygulaması bulunmamaktadır. Özel aracınızla seyahat edecekseniz, hes kodu olmadan da seyahat edebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için heskod.saglik.gov.tr adresini ziyaret edin.